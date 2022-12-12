الاحتياطى الفيدرالى: الأمريكيون يتوقعون تراجع التضخم واستمرار "معركة" الأسعار

يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة أن يتحسن التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لبيانات جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
في نوفمبر بلغ متوسط توقعات التضخم للمستهلكين للعام المقبل وثلاث سنوات 5.2% و 3% على التوالي، وهذا أقل من متوسط توقعات أكتوبر عند 5.9% و 3.1%
يعد هذا أكبر انخفاض من شهر إلى شهر في توقعات التضخم العام المقبل منذ بدء رصد توقعات المستهلك في عام 2013 ، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
انخفضت توقعات التضخم بعد خمس سنوات من الآن بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3 % ، وفقًا لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تتم مراقبة توقعات المستهلكين بشأن التضخم عن كثب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يخوض معركة طويلة لخفض الأسعار المرتفعة، يمكن أن تؤدي توقعات التضخم المرتفعة إلى زيادة مساومة العمال للحصول على أجور أعلى والتي بدورها يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.
أظهر الاستطلاع أيضًا تحسنًا في آراء المستجيبين حول سوق العمل. انخفض متوسط التوقعات بارتفاع البطالة بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 42.2%، وزاد متوسط الاحتمالية المتصورة للعثور على وظيفة بينما انخفض احتمال ترك الوظيفة طواعية.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي للمرة السابعة على التوالي كما يتوقع الاقتصاديون رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.
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