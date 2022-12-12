الاحتياطى الفيدرالى: الأمريكيون يتوقعون تراجع التضخم واستمرار "معركة" الأسعار

نهال أبو السعود

يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة أن يتحسن التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لبيانات جديدة ‏من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.‏

في نوفمبر بلغ متوسط توقعات التضخم للمستهلكين للعام المقبل وثلاث سنوات 5.2% و 3% على ‏التوالي، وهذا أقل من متوسط توقعات أكتوبر عند 5.9% و 3.1%‏

يعد هذا أكبر انخفاض من شهر إلى شهر في توقعات التضخم العام المقبل منذ بدء رصد توقعات ‏المستهلك في عام 2013 ، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.‏

انخفضت توقعات التضخم بعد خمس سنوات من الآن بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3 % ، وفقًا ‏لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

تتم مراقبة توقعات المستهلكين بشأن التضخم عن كثب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ‏يخوض معركة طويلة لخفض الأسعار المرتفعة، يمكن أن تؤدي توقعات التضخم المرتفعة إلى زيادة ‏مساومة العمال للحصول على أجور أعلى والتي بدورها يمكن أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.‏

أظهر الاستطلاع أيضًا تحسنًا في آراء المستجيبين حول سوق العمل. انخفض متوسط التوقعات بارتفاع ‏البطالة بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 42.2%، وزاد متوسط الاحتمالية المتصورة للعثور على وظيفة ‏بينما انخفض احتمال ترك الوظيفة طواعية.‏

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي للمرة السابعة على التوالي كما يتوقع ‏الاقتصاديون رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.‏