الأربعاء.. ندوة علمية واحتفالية إصدار كتاب التراث العلمي العثماني بمكتبة الاسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية، ندوة علمية واحتفالية إصدار كتاب «التراث العلمي العثماني» للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى، وذلك يوم الأربعاء من الساعة 12.00 ظهرًا إلى الساعة 3.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يفتتح الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيها الدكتور أكمل الدين إحسان اوغلى الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤلف كتاب التراث العلمي العثماني، والدكتورة ماجدة مخلوف الأستاذة بجامعة عين شمس، ومترجمة الكتاب، والدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية التاريخية، والدكتور محمد عفيفي الأستاذ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور سيد محمد محمود الأستاذ بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، والأستاذ صالح شهسواري.

تأتي ندوة التراث العلمي العثماني في إطار اهتمام مركز دراسات الحضارة الإسلامية بتراث الحضارة الإسلامية في العلوم والفنون والآداب، حيث أصدر المركز العديد من الموسوعات العلمية والكتب المتخصصة في التراث العلمي للحضارة الإسلامية الذي يمتد بمنجزاته من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا.