الأجهزة التنفيذية بالفيوم تواصل التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بالفيوم، من التصدي لحالة تعدِ على أرض زراعية، وإزالة أخرى بدون ترخيص بقريتين تابعتين للمركز، في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بحسب بيان صحفي، اليوم، أن الوحدة المحلية بقرية بيهمو، تصدت لحالة تعدِ على أرض زراعية، بردم حفر لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة 10 أسهم، وأن الوحدة المحلية بقرية نقاليفة، أزالت حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 12 سهمًا، خارج الحيز العمراني للقرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.