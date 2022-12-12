اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأجهزة التنفيذية بالفيوم تواصل التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:51 م
الأجهزة التنفيذية بالفيوم تواصل التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية جانب من الإستعداد للحملات
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بالفيوم، من التصدي لحالة تعدِ على أرض زراعية، وإزالة أخرى بدون ترخيص بقريتين تابعتين للمركز، في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
 
وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بحسب بيان صحفي، اليوم، أن الوحدة المحلية بقرية بيهمو، تصدت لحالة تعدِ على أرض زراعية، بردم حفر لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة 10 أسهم، وأن الوحدة المحلية بقرية نقاليفة، أزالت حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 12 سهمًا، خارج الحيز العمراني للقرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 
التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية بالفيوم (2)
التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية بالفيوم (2)

التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية بالفيوم (1)
التصدي لمحاولات البناء المخالف بالأراضي الزراعية بالفيوم (1)
 

حالات البناء الفيوم

مركز سنورس

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة