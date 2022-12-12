اعرف 116 مشروعا بمركز ساقلته في سوهاج ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تحقق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، أرقاما قياسية جديدة داخل مراكز محافظة سوهاج، من خلال عدد كبير من المشروعات الخاصة بالنية التحتية التي تخدم المواطنين، وتسهل عليهم حياتهم اليومية في مختلف القطاعات.

ومركز ساقلته واحد من المراكز التي تقع شرقى محافظة سوهاج، وحظى هذا المركز بإهتمام كبيرة من القيادة السياسية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تم مد المركز بالعديد من المشروعات بلغت حتى الان 116 مشروعا مختلفا.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية نبذة عن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 – عدد المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة بمركز ساقلته 116 مشروعا بمختلف القطاعات.

2 – المشروعات موزعة على 14 قرية و96 نجع وتابع على مستوى المركز.

3 – المشروعات منها 78 مشروعا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و 38 مشروعا تشرف عليها القطاعات المختلفة.

4- المشروعات بمركز ساقلته تشمل " 12 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و 12 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

5 - المشروعات بمركز ساقلته تشمل 15 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

6 – المشروعات بمركز ساقلته تشمل إنشاء 10 وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة 6 وحدات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 2 مراكز جديدة لطب الأسرة " و 4 نقاط إسعاف.

7 - خطة المبادرة بمركز ساقلتة تشمل أيضا " إنشاء ورفع كفاءة 2 طرق داخلية.

8 خطة المبادرة بمركز ساقلته تشمل إنشاء 2 مجمعات للخدمات الحكومية، و 2 مجمعات للخدمات الزراعية.

9 – خطة المبادرة تشمل تطوير 6 مراكز للشباب، بالإضافة إلى إنشاء 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل.

10 - خطة المبادرة " الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة مكاتب البريد، وإنشاء مجمع للخدمات الصناعية ".

11- نسبة التنفيذ ببعض المشروعات بلغت 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .



مجمع خدمات حكومية ـ ساقلتة (1)



مجمع خدمات حكومية ـ ساقلتة (2)



مجمع خدمات حكومية ـ ساقلتة (3)



مجمع خدمات حكومية ـ ساقلتة (4)



مجمع خدمات حكومية ـ ساقلتة (5)



مجمع زراعي ـ بساقلتة



مجمع زراعي ـ بساقلتة



مجمع زراعي ـ بساقلتة



مجمع زراعي ـ بساقلتة



مجمع زراعي ـ بساقلتة (5)



مجمع زراعي ـ بساقلتة



مجمع زراعي ـ بساقلتة



محطة صرف صحي الجلاوية



محطة صرف صحي الجلاوية



محطة صرف صحي الجلاوية



محطة صرف صحي الجلاوية



محطة صرف صحي الجلاوية (5)



محطة صرف صحي الجلاوية (6)