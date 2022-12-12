استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى يومها الثانى بمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، متمثلة فى إدارة الطب الوقائى، لليوم الثانى على التوالى، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة أسوان، والتى تأتى فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وشكلت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، 1402 فريقا ثابتا ومتحركا لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة وعددهم 253 ألفا و756 طفلا، حتى نهاية الحملة فى 14 ديسمبر المقبل.

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن فرق التطعيم الثابتة والمتحركة نجحت أمس فى تطعيم 147 ألفاً و86 طفلاً من إجمالى المستهدف بالمحافظة بنسبة وصلت لـ58% فى يوم الحملة الأول.

وأوضح الدكتور أبو المجد، بأنه يتم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى "سابين" أحادى التكافؤ نمط 2 ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين، موضحاً بأن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة.