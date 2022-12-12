استكمال الدورى الثقافى وفعاليات الأنشطة المتنوعة بثقافة شمال سيناء 

شمال سيناء - محمد حسين

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

أعلنت ثقافة شمال سيناء أنه استكمل قصر ثقافة العريش فعاليات مسابقة الدوري الثقافى والفنى للمرحلة الإبتدائية بين معهد عمرو بن العاص الابتدائي الأزهرى ومدرسة النور للمكفوفين، وفاز باللقاء فريق معهد عمرو بن العاص الابتدائي الازهر ى بالمركز الأول ومدرسة النور للمكفوفين بالمركز الثاني، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر والرسم، وقام بإلقاء الأسئلة مجدى الشريف المخرج المسرحى.

حضر اللقاء لجنة التحكيم متمثلة وهم الشيخ محسن أبو القاسم والمهندس عاصم عبد الجليل، وصفاء عبد العزيز موجه بإدارة العريش الأزهرية ومنسق المسابقة ، واداراتها الفنانة إيناس سمير مدير القصر، كما استكمل القصر نشاطه باكتشاف وتنمية موهبة في الغناء للطالبتين آلاء ودينا من مدرسة النور للمكفوفين.

وأقام بيت ثقافة 30 يونية بقرية رابعة ورشة فنية فى الرسم حول العام الجديد، ومعرض لرسومات الرواد المميزة، بينما قام جمال ابراهيم بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة بإكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الرسم بالتوجيه الأكاديمي وتوفير الأدوات اللازمة المستخدمة فى الرسم.

وعقد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة بعنوان "دور الأم الإيجابي في المحافظة على عدم إصابة الأسرة بالأمراض ودورها الاساسي بالصحة الانجابية"، ألقاها محمود عيد بإحدى التجمعات السكنية بقرية النجاح التابعة لمركز ومدينة بئر العبد.