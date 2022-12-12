اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة القمح.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:00 ص
استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة القمح.. اعرف التفاصيل زراعة القمح
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد لحل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية، وتجنب الإصابة بالأمراض.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
 
1- الهدف هو دعم المزارعين لتقليل الفاقد من المحصول نتيجة  مشاكل مرضية مثل أمراض الأصداء، وخاصة مرض الصدأ الأصفر أو مشاكل فى العمليات الزراعية مثل مواعيد الزراعة المناسبة مواعيد الرى وإضافة التسميد ومواعيد الحصاد أو مشاكل حشرية مثل حشرات المن وحشرة النفاسيا ودبور الحنطة المنشارى .
 
2- الاستعداد للتغيرات المناخية وتقليل الآثار السيئة لها سواء نوبات الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو وجود الحشائش وطرق المكافحة المناسبة لها سواء الحشائش رفيعة الأوراق أو عريضة الأوراق.
 
3- تشكيل غرفة العمليات تضم ممثلين من معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث المحاصيل الحقلية - معهد بحوث وقاية النباتات، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة - المعمل المركزى لبحوث الحشائش - الإدارة المركزية لمكافحة الأفات - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.
 
4- سيتم استقبال المشاكل التى تواجه مزارعى القمح وعرضها على التخصصات المختلفة للوصول إلى التوصيات المناسبة لهذه المشكلة فى أسرع وقت.
 

الزراعة

القمح

زراعة القمح

محصول القمح



الموضوعات المتعلقة

ملحمة زراعية على أرض سيناء.. أهالى قرى الشيخ زويد وجنوب رفح وشرق العريش يسابقون الزمن لزراعة القمح والشعير بمياه الأمطار .. ويواصلون استصلاح أراضى جديدة وغرس الزيتون.. ويقدمون تجارب ناجحة فى زراعة الشاى.. صور

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 03:22 ص

‫الزراعة تتابع الحالة المرضية لزراعات القمح فى كفر الشيخ

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 04:48 م

محافظ المنيا يستعرض باجتماع العليا لزراعة القمح الاستعداد للموسم الجديد

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 11:09 ص

باحث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية: زراعة القمح بالمصاطب توفر المياه بنسبة 25 لـ30%

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة