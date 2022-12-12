ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مبنى سكنى فى جزيرة "جيرسى" البريطانية إلى 5 قتلى

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، أن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع في شارع بيير "بسانت هيلير"، عاصمة الجزيرة.

من جهته، قال قائد الشرطة روبين سميث، إنه تم وقف عملية البحث والإنقاذ، حيث أنه من غير المرجح العثور على أحياء، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى المؤلف من 3 طوابق بشكل كامل.

بدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء دومينيك راب - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن حزنه الشديد إزاء الحادث، وأشاد بعمل خدمات الطوارئ.