إندونيسيا تقترح مجموعات عمل تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين

أ ش أ

أعلن نائب تنسيق التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إيدي بريو بامبودي، اليوم الأحد، أن بلاده اقترحت تشكيل مجموعات عمل جديدة تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عن بامبودي قوله إن مجموعات العمل المقترحة تضمن مجموعة عمل المرونة والحد من مخاطر الكوارث، ومجموعة عمل الثقافة ومجموعة عمل الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن إندونيسيا ستدعم نجاح رئاسة الهند لمجموعة العشرين بما في ذلك قضية التحول الرقمي الذي يعد المفتاح لتسريع الانتعاش ومستقبل الاقتصاد العالمي.

وعُقد أول اجتماع لمجموعة العشرين تحت رئاسة الهند في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، وناقش هذا الاجتماع التحول التكنولوجي، والتنمية الخضراء ونمط الحياة للبيئة، والتنمية التي تقودها النساء، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتسهيل النمو الشامل والإصلاح متعدد الأطراف.

وتم تسليط الضوء على دور الهند في توفير صوت أكبر لجنوب الكرة الأرضية والاستفادة من رئاسة مجموعة العشرين لإقامة تعاون متبادل المنفعة بين البلدان النامية والمتقدمة.

كما ناقشت الاجتماعات أهمية الإصلاح متعدد الأطراف ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وقضية الغذاء والوقود والأسمدة، وتم التأكيد خلالها على الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.