إقبال كبير من الجمهور والسائحين على معرض أيادى مصر بأسوان.. صور

تنظيم معرض أيادى مصر بأسوان، يعكس اهتمام الدولة المصرية، والحكومة بالحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، ويضم المعرض معروضات للسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركاو الخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز.

وتم التنسيق لاستقطاب عارضين للصناعات الحرفية المتنوعة، للمشاركة في تنظيم معرض المنتجات الحرفية، وتشمل الفعاليات تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية داخل المعرض، حيث تعمل الدولة ،علي دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظات من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها.

وذلك يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بالإضافة إلى مبادرة محافظة أسوان" رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تقودها أيضاً رائدات الأعمال ضمن مسابقة " أسوان تبتكر ".