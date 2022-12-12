إقبال كبير من الجمهور والسائحين على معرض أيادى مصر بأسوان.. صور

تنظيم معرض أيادى مصر بأسوان، يعكس اهتمام الدولة المصرية، والحكومة بالحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، ويضم المعرض معروضات للسجاد اليدوى والكروشية ولاسية، والفركاو الخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز.
وتم التنسيق لاستقطاب عارضين للصناعات الحرفية المتنوعة، للمشاركة في تنظيم معرض المنتجات الحرفية، وتشمل الفعاليات تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية داخل المعرض، حيث تعمل الدولة ،علي دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظات من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها.
وذلك يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بالإضافة إلى مبادرة محافظة أسوان" رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تقودها أيضاً رائدات الأعمال ضمن مسابقة " أسوان تبتكر ".
وحقق معرض أيادى مصر بحديقة الشيراتون بأسوان الذي شارك في افتتاحه من الوزراء رواج كبير للمنتجات اليدوية والتراثية بمشاركة 11 محافظة، وهي محافظة اسوان ، والوادى الجديد ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم ، والبحر الأحمر ، والجيزة ، والإسكندرية، بهدف توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً بشكل مباشر، وأيضاً على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب .
ويشهد معرض أيادى مصر بحديقة الشيراتون بأسوان إقبالا كبيرا من الجمهور والأفواج السياحية الوافدة لأسوان، وإستجابة لمطالب العارضين من المحافظات المشاركة فى معرض " أيادى مصر" للمنتجات التراثية واليدوية بحديقة الشيراتون وتم مد فترة إقامة المعرض، وعلى مدار اليوم من الساعة العاشرة صباحاً ، وحتى التاسعة مساءاً وسط عروض فنية وفلكلورية من قصر ثقافة أسوان ومديرية الشباب والرياضة، والمعرض مقام على مساحة 1000 م2 أكثر بمشاركة 105 عارض من مختلف المحافظات.
جدير بالذكر، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كان قد أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منصة «أيادى مصر» فى المحافظة، والتى تُعد أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة إى- أسواق مصر لمعرض المنتجات اليدوية المقام تحت شعار "صنع فى مصر بأيدى مصرية".
ومنصة «أيادي مصر» تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة" أيادى مصر" .
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