إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى، قبلى تمركز إسعاف قرية 8 بالظهير الصحراوى.

بإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وهم: عمر مصطفى، 19 عاما، محمد عبد العليم 14 عاما، علاء رمضان 22 عاما، أحمد محمد 14 عاما، محمد خالد 16 عاما، كريم مصطفى 15 عاما، إسلام أحمد على 15 عاما، محمد مصطفى طنطاوى 17 عاما، ويقيمون جميعا فى قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة المنيا لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.