إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب محافظة سوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب خلافات الجوار، تم الفصل بين طرفى المشاجرة، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا ووجود مصابين وتت السيطرة عليه وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وتبين أنها بين كل من طرف أول نادر ف س ا 50 سنة عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بالجبهه وأخر بفروه الرأس " ونجله توماس ن ف س 22 سنة عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس وكدمات باليد اليمنى " وعادل ر ف س 21 سنة عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس"، وبين طرف ثان رضا و ى ى 53 سنة عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس "، وبهاء ر و ى 30 سنة عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس وكدمه أسفل العين اليمنى " ومقار ر و ى 28 عامل أجرى مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس " نجلى الأول.

الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.