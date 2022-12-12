إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالدلنجات ووادى النطرون في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى الدلنجات ووادى النطرون مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهدت مدينة الدلنجات بالبحيرة وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بوسط المدينة مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى الدلنجات المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.