إصابة 5 أشخاص فى حادث على طريق بنى سويف الزعفرانة

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث سير، وقع، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بعدد 3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى القمص افرايم عادل، 27 عامًا، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء عيسى كي 24 عامًا، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، وكرولس مبروك نجيب، 17 عامًا، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، واندرو يعقوب سعد الله، 22 عامًا، مصابًا بكدمات بالكتف الأيمن، وانمطاس فريد رواي، 29 عامًا، صيدلي، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم يقيمون محافظة سوهاج.

وجارٍ إسعاف المصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما قامت معدات الوحدة المحلية والمرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.