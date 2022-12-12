اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:56 م
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إصابة 2 في حادث تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالفيوم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:39 م
إصابة 2 في حادث تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان فى حادث تصادم، وقع بين سيارة أجرة، وتوك توك، بطريق طامية، بعد قصر رشوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى، طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين توك توك، وسيارة أجرة، بطريق طامية، باتجاه قرية قصر رشوان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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