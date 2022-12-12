اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شاب سقط من قطار بمزلقان في أبوتشت بقنا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:26 م
إصابة شاب سقط من قطار بمزلقان في أبوتشت بقنا جثة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شاب، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من قطار بمزلقان نجع النجار، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

 تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بسقوط شاب من القطار على مزلقان نجع النجار بمركز أبوتشت، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتبين إصابة محمود صلاح عبد الكريم، 28 عامًا، بعد سقوطه من قطار على مزلقان نجع النجار، في مركز أبوتشت.

 تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.





 


حادث قطار

اصابة شاب

مزلقان بأبوتشت

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة