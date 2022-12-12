إصابة شاب سقط من قطار بمزلقان في أبوتشت بقنا

أصيب شاب، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من قطار بمزلقان نجع النجار، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بسقوط شاب من القطار على مزلقان نجع النجار بمركز أبوتشت، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتبين إصابة محمود صلاح عبد الكريم، 28 عامًا، بعد سقوطه من قطار على مزلقان نجع النجار، في مركز أبوتشت.
تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
جثة
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أصيب شاب، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من قطار بمزلقان نجع النجار، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.
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