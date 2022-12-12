إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، يرافقه محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، عدد من مراكز شباب خلال الفترة الصباحية، حيث بدأت الجولة بمتابعة مركز شباب عرب العليقات القبلية التابع لإدارة شباب الخانكة والذى وجد مغلقا، وتم إحالة العاملين للشئون القانونية، وعلى هامش متابعة مركز شباب عرب العليقات البحرية التابع لإدارة شباب الخانكة الذى تلاحظ غياب بعض العاملين، كما أوصي الصبروط بإصلاح الشبك المتهالك الخاص بالملعب.

وتضمنت المتابعة، مركز شباب عرب الصوالحة وعرب جهينة التابع لإدارة شباب شبين القناطر، الذي وجدا مفتوحان مع عدم تواجد العاملين وممارسة الأنشطة داخل الملعب، ومتابعة آخر تطورات الأعمال الخاصة الانشائية بإنشاء ملعب قانونى بمركز شباب عرب الصوالحة والذى هو ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشملت المتابعة بمركز شباب أبو زعبل التابع لإدارة شباب الخانكة الذى وجد مفتوحا ويمارس نشاطه بشكل كامل، وأما مركز شباب عبد الرحمن عبد المغنى التابع لإدارة شباب الخانكة والذى وجد مفتوحا مع تغيب بعض العاملين به.

وانتهت المتابعة بمركز شباب الخصوص التابع لإدارة شباب الخانكة، الذى وجد مفتوحا ويمارس نشاطه بالكامل فى ظل غياب بعض العاملين، ومتابعة أخر تطورات الأعمال الإنشائية الخاصة بحمام السباحة بحق الانتفاع.

واوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تهدف الزيارات الميدانية المفاجأة إلى متابعة الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والحث على تنمية قدراتهم وتشجيعهم على تقديم خدمات أفضل ومتميزة لأعضاء من الفئات العمرية المختلفة.

وتأتى هذه المتابعات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى سير العمل وانضباط العاملين وتذليل المعوقات بالشكل الذى يضمن تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.