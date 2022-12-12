اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل شقيقته فى قنا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:58 م
إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل شقيقته فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، أوراق شاب إلى المفتي، بتهمة قتل شقيقته بسلاح أبيض في قرية الشقيفي، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 30 يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، يفيد اتهام عسران .ص.ع، 38 عاما، عامل، بقتل شقيقته ناجحة.ص، 36 عاما، بسلاح أبيض بقرية الخماخمة، التابعة لقرية الشقيفي بمركز أبوتشت.

 تم إحالة القضية رقم 4665 جنايات ابوتشت، والمقيدة برقم 510 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أحالت أوراقه إلى المفتي.



 


جنايات نجع حمادي

اعدام شاب

شاب يقتل شقيقته

مركز أبوتشت

اخبار قنا

قتل شقيقته

جرائم الأسرة

قتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة