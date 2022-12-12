إحالة أوراق شاب للمفتى بتهمة قتل شقيقته فى قنا

قنا صابر سعيد

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، أوراق شاب إلى المفتي، بتهمة قتل شقيقته بسلاح أبيض في قرية الشقيفي، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



تعود أحداث القضية إلى 30 يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، يفيد اتهام عسران .ص.ع، 38 عاما، عامل، بقتل شقيقته ناجحة.ص، 36 عاما، بسلاح أبيض بقرية الخماخمة، التابعة لقرية الشقيفي بمركز أبوتشت.



تم إحالة القضية رقم 4665 جنايات ابوتشت، والمقيدة برقم 510 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أحالت أوراقه إلى المفتي.







