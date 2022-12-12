إجراء الكشف الطبى على 2069 مواطنًا بقافلة حياة كريمة بقرية بالحامول

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت 14 عيادة ب12 تخصص،"باطنة، أطفال، قلب، سونار، جلدية، عظام، جراحه عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن"،بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وتردد على القافلة 2069 مواطنا، وإجراء 25 تحليل طبي ما بين معمل الدم/معمل الطفيليات، و39 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقي 1178 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، وتضمنت القافلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتزامًا بأهدافها، واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر ، على 90 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ18مريضا، والتحويل على اقرب مستشفى ولـ60 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بالحامول، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.