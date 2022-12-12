اليوم السابع
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إجراء الكشف الطبى على 2069 مواطنًا بقافلة حياة كريمة بقرية بالحامول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:50 م
إجراء الكشف الطبى على 2069 مواطنًا بقافلة حياة كريمة بقرية بالحامول قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، بقرية الكفر الشرقي بمركز الحامول، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكل الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت 14 عيادة ب12 تخصص،"باطنة، أطفال، قلب، سونار، جلدية، عظام، جراحه عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن"،بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وتردد على القافلة 2069 مواطنا، وإجراء  25  تحليل طبي ما بين معمل الدم/معمل الطفيليات، و39 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقي 1178 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، وتضمنت القافلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتزامًا بأهدافها، واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر ، على 90 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ18مريضا، والتحويل على اقرب مستشفى ولـ60 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بالحامول، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ
قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ

 

 

 

 


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