أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ94 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 94 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 620 جنديا قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2966 دبابة و5 آلاف و928 من المركبات المدرعة و1929 من النظم المدفعية و397 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1617 طائرة بدون طيار و4 آلاف و544 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.