أمريكية 90 عاما تستعد للتخرج بعد 71 سنة من بدء دراستها الجامعية

كتبت ريم عبد الحميد

بعد 71 عاما من بدء دراستها فى الكلية، تستعد الأمريكية جويس دي فاو، البالغة من العمر 90 عاما، للتخرج أخيرا، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن جويس بدأت دراستها فى جامعة نورثن إيلينوى فى عام 1951 وخططت للتخرج بدرجة فى الاقتصاد المنزلى.

لكن هذه الخطط تغيرت عندما التقت رجل ذي مكانة خاصة فى الكنيسة سرق قلبها. وقالت جويس فى تصريحات لسى إن عن إنها ذهبت للدراسة طوال ثلاث سنوات ونصف، إلا أن قررت التوقف بعد أن التقت بزوجها الأول. كان هذا الزوج هو دون فريمان، وتزوجا فى عام 1955 وأنجبا ثلاثة أبناء معا قبل أن يتوفى فريمان وتصبح دويس أرملة لخمس سنوات. وتزوجت دى فاو من زوجها الثانى روى دى فاو، وأنجبا ستة أبناء، بينهما توأمين.

وبمرو السنوات، كبرت عائلتها وأصبح لديها 17 حفيدا و24 ابن حفيد. وفى عام 2019، أبدت دى فاو اهتماما بمواصلة التعليم الذى تركته. وقالت: أعتقد أنى ذكرت أنى كنت منزعجة لعدم استكمال الدراسة فشجعنى أبنائى على العودة، لذلك سجلت مجددا فى جامعة نورثن إيلنوى وبدأت فى الدراسة.

وقالت حفيدة جويس إنهم عندما أجروا اتصالا بالكلية بشأن الدراسة السابقة، صدموا من معرفة أنهم يسألون عن طالبة من الخمسينيات.

وعندما عادت جويس للدراسة، لم تذهب إلى الحرم الجامعى، ولكنها جلست خلف شاشة كمبيوتر فى منزلها. وقالت إنها كان المرة الأولى التي تستخدم فيها الكمبيوتر، وعلمها أبنائها كيفية استخدامه.