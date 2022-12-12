أمريكا تؤكد دعمها لبوركينا فاسو لتحقيق السيادة الإقليمية والديمقراطية

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة تدعم بوركينا فاسو لتحقيق السيادة الإقليمية والديمقراطية والنمو الاقتصادي للتغلب على التحديات الأمنية غير المسبوقة التي واجهتها البلاد.



وقال بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أهنئ شعب بوركينا فاسو بمناسبة احتفالكم باليوم الوطني ال 62".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بوركينا فاسو شهدت وقتا عصيبا العام الماضي على خلفية التحديات الأمنية غير المسبوقة التي واجهتها البلاد.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بالعمل مع بوركينا فاسو لجعل الرؤية المشتركة آمنة ومزدهرة يسودها ديمقراطية حقيقة واقعية من خلال دعم السيادة الإقليمية والتعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان والصحة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.



وكان الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري قد أكد اليوم الأحد أن الكفاح من أجل الاستقلال التام بدأ في بلاده التي تشهد أعمال عنف يرتكبها الإرهابيون منذ 2015، مشيرا إلى أن بلاده لم تحصل على استقلالها حتى الآن لاحتلالها من قبل الإرهابيين.



وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية أدت إلى مقتل الآلاف، وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.