ألمانيا توفر 13 مليار فرنك إفريقي لتوجو لدعم البنية التحتية

أ ش أ

أعلن بنك التنمية الألماني عن تأمين تمويل لدولة توجو بأكثر من 13 مليار فرنك أفريقي لبناء بنية تحتية في 60 بلدية في خطوة تستهدف دعم اللامركزية في البلاد.



وقالت سونيا أسيرمان، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في توجو - في بيان - إن الهدف من التمويل تحسين الخدمات العامة والمرافق في المراكز الصحية والمدارس والبنية التحتية.



وفي المقابل، رحب وزير التنمية المحلية في توجو بايدوا بوكبسي بالثمار المنتظرة لهذا التمويل، معرباً عن تطلعه أن يصل التمويل إلى مناطق أخرى في البلاد، مؤكداَ أن بلاده لن تدخر جهداً في وضع كل الإمكانات لاستغلال التمويل بالصورة الأمثل.