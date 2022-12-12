اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا توفر 13 مليار فرنك إفريقي لتوجو لدعم البنية التحتية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:00 ص
ألمانيا توفر 13 مليار فرنك إفريقي لتوجو لدعم البنية التحتية ألمانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن بنك التنمية الألماني عن تأمين تمويل لدولة توجو بأكثر من 13 مليار فرنك أفريقي لبناء بنية تحتية في 60 بلدية في خطوة تستهدف دعم اللامركزية في البلاد.


وقالت سونيا أسيرمان، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في توجو - في بيان - إن الهدف من التمويل تحسين الخدمات العامة والمرافق في المراكز الصحية والمدارس والبنية التحتية.


وفي المقابل، رحب وزير التنمية المحلية في توجو بايدوا بوكبسي بالثمار المنتظرة لهذا التمويل، معرباً عن تطلعه أن يصل التمويل إلى مناطق أخرى في البلاد، مؤكداَ أن بلاده لن تدخر جهداً في وضع كل الإمكانات لاستغلال التمويل بالصورة الأمثل.


ألمانيا

توجو

ألمانيا وتوجو

بنك التنمية الألماني



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