أسعار النفط تسجل 76.57 دولار لخام برنت و71.63 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 76.57 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.63دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بنحو 1% فى التعاملات الآسيوية المبكرة.

وقال الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادى من الجزائر، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "مسدور"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن أزمة ارتفاع الأسعار ستستمر لمدة غير محددة، نظرًا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط والغاز يساعد بالدخول فى مشكلة أخرى، لأن روسيا أول مورد للنفط والغاز للاتحاد الأوروبى الخاسر فى النهاية، وروسيا مصرة على معاقبتهم جميعًا، نتيجة العقوبات التى فرضوها عليها.

وأوضح أن الحل الأمثل لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تهدئة الأمور مع روسيا والتقليل من الحصار الاقتصادى الذى فرضه الغرب على روسيا، لأن تصعيد العقوبات ليس فى صالح الأسعار، ومن المتوقع أن يتم تخفيف العقوبات على روسيا، للوصول إلى الأسعار التى يريدها الاتحاد الأوروبى.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها بالأسواق الآجلة في عدة أشهر، بلغت حوالي 10%، وتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2022.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بكلا من:

المخاوف بأن يؤدي الركود الاقتصادي المحتمل إلى ضعف الطلب على النفط، في ظل تراجع نشاط قطاع الخدمات الصيني إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر. وتباطؤ الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.

ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع بلغ 5.3 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر يناير 2021 بلغت 6.2 مليون برميل، وهو ما يعد مؤشر على تراجع الطلب.

انتعاش نشاط قطاع الخدمات الأمريكية بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي، مما أثار المخاوف بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسته التشددية. ليرتفع مؤشر الدولار الأمريكي ويصبح النفط أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

وتلقت أسعار النفط دعماً من:

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر، تزامناً مع ارتفاع متوسط معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، وتراجع المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى منذ فبراير 1984.

الإغلاق المؤقت لخط أنابيب Keystone الذي ينقل النفط الخام من مقاطعة Alberta الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حدوث تسرب نغطي.

إشارة روسيا إلى أنها قد تقوم بخفض إنتاجها النغطي استجابة للسقف السعري المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على صادراتها من النفط الخام المحمول بحراً.

تخفيف القيود والإجراءات الصارمة المرتبطة بسياسة Zero Covid في الصين - أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.