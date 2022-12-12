أسعار الذهب اليوم تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا بحوالي 50 جنيها للجرام لكافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وذلك مع هدوء وتيرة المضاربة في الذهب والتي شهدتها الأسواق الأيام القليلة الماضية، وذلك مع أول تداولات هذا الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

وعيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

ماذا حدث في الذهب خلال أسبوع ؟

سجلت أسعار الذهب أعلى سعر تسوية في نحو أسبوع بختام التداولات بعدما كشفت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أميركا سجل مستويات أعلى قليلاً من التوقعات، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 9.20 دولار إلى 1810.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1%.

وكشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا بنحو 0.3% في نوفمبر 2022 على أساس شهري بما يتجاوز توقعات المحللين عند 0.2%، وتتجه الأنظار في هذا الأسبوع نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي، وسط توقعات بأن يخفف البنك وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتصل نسبة توقعات المشاركون في السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الفدرالي الأميركي في 13 و14 ديسمبر إلى 93% في الوقت الحالي.