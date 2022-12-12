أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

كتب إسلام سعيد

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري عبر رسالة نصية لعملائها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع مطلع هذا الشهر ثم تواصل الاستقرار حتى نهاية ديسمبر 2022.

أسعار الحديد والصلب في مصر :

حديد عز 20450 جنبه للطن تسليم أرض المصنع

حديد بشاي 21205 جنيهًا للطن الواحد

حديد شركة السويس للصلب 20350 جنيه

حديد شركة الجيوشي للصلب 20300 جنبهًا للطن تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى تسلم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنبهًا

حديد المراكبي 20330 جنيهًا للطن

أسعار المصانع الاستثماري 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.

وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.