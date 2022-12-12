اليوم السابع
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أربعينية تبحث عن الطلاق: "تزوجت نصاب سرق منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة"

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:00 ص
أربعينية تبحث عن الطلاق: "تزوجت نصاب سرق منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة" محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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"تزوجت زواج مدبر عن طريق أحد الأصدقاء، وتكفلت بتوفير المسكن والمنقولات والمصوغات لي وإقناع أشقائي أن زوجي من دفع ثمنهم حتي لا أحرج نفسي أمامهم، وللأسف استغل ذلك زوجي وسرقني بعد مرور شهر واحد علي الزواج، وتركني معلقة وهرب".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات التي تبلغ 45 عاما بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وادعت تعرضها للسرقة علي يد زوجها، والتهديد والملاحقة.
 
وادعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها استولي علي منقولات ومصوغات بقيمة مليون و800 ألف جنيه بعد 30 يوم زواج، ثم هجرها، واتهمته بالغش والتدليس وخداعها، ومساومتها علي  طلاقها مقابل الموافقة والخضوع لطلباته بمشاركته لها في عمله الخاص.
 
وأضافت الزوجة: "سرق مصوغاتي ومنقولاتي وادعي أنه سلمهم لي كذباً، بخلاف سبه وقذفه لي وتشهيره بسمعتي، وتعمده إهانتي أسرتي، لتنتهي قصة زواجي بكارثة بعد أن قام بالتعدي على بالضرب، وتحريري بلاغات ضده، وطلبي الطلاق بعد هروبه واختفائه وتركي معلقة، وحررت دعوي سب وقذف ضده بسبب التهم الكيدية التي نالت من سمعتي، وحرمانه لي من حقوقي الشرعية".
 
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

محكمة الأسرة

دعوي طلاق للضرر

قانون الأحوال الشخصية

العنف الأسري

أخبار الحوادث



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