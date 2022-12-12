اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:18 ص
أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالتطعيم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالتطعيم د خالد عبد الغفار
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
 

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