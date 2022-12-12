أخبار 24 ساعة.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالتطعيم

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مواصفات امتحان الترم الأول لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائى
الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف من "الذرة والصويا" بـ 79 مليون دولار
وزيرة التخطيط: مصر تعمل على دعم المرأة وتمكينها فى المشروعات القومية
القابضة للكهرباء تطلق خدمة واتس آب للتواصل مع المواطنين
متحدث الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالحصول على التطعيم
الزراعة: تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار تجاوزت 8200 جنية للقنطار في مزاد اليوم
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