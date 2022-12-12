أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مصر للفنادق، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مستشفى النزهة الدولي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.42%، والعرب على 19.73%، واستحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.4 مليون جنيه، 406.2 ألف جنيه، 356.5 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.7 مليون جنيه، 505.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 14723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4041 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر لعدد 30.4 مليون سهم بقيمة 541.1 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.64 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.645 مليون وثيقة.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.09% من أسهم رأس المال.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والمجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة مليون سهم، 4.2 مليون سهم، 180 سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا 352 مليون سهم، 13.1 ألف سهم، 104 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 138 ألف سهم، مليون سهم، 2078 سهم، 12.8 ألف سهم، 902 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، 1.12 مليون سهم، 41.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 68.4 ألف سهم.