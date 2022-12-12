آداب جامعة سوهاج تنظم ندوة حول دور علم النفس في رعاية ذوى الهمم.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الآداب بجامعة سوهاج قسمى "علم النفس وبرنامج الفئات الخاصة"، ندوة بعنوان (دور المختصين فى علم النفس والفئات الخاصة في رعاية ذوى الإعاقة أكاديميا ومجتمعيا)، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب والدكتور محمود مراد وكيل الكلية.



وحاضر فى الندوة الدكتور عادل شكرى، والدكتور السيد فهمى، والدكتور طارق زكى موسى، والدكتورة داليا هيكل، والدكتورة ماجدة خميس وسط حضور كبير من طلبة كلية الآداب قسمى علم النفس وبرنامج الفئات الخاصة تبلورت فعاليات الندوة حول نقاط معاصرة ما بين اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة واستثمار نقاط القوة وإتاحة الفرص للمشاركة في كل الأنشطة وتقديم نماذج إيجابية وتعديل الاتجاهات وتفعيل الدمج الأكاديمي والمجتمعي للاشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدرات ومهارات المختصين في مجال علم النفس والفئات الخاصة والعمل ضمن فريق متكامل والمشاركة في محو وصمة الإعاقة.



وتناولت الندوة التناول الإعلامي الإيجابي ودعم الذات الإيجابية لأسر ذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء والضغوط النفسية عن أسر ذوي الإعاقة والتغذية السليمة لذوي الإعاقة ودور الدولة المصرية في المضى بخطوات جيدة في رعاية ذوي الإعاقة وتفعيل كود الاتاحة في المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة .



آداب جامعة سوهاج تنظم ندوة دور علم النفس في رعاية ذوى الهمم (1)



آداب جامعة سوهاج تنظم ندوة دور علم النفس في رعاية ذوى الهمم (2)



آداب جامعة سوهاج تنظم ندوة دور علم النفس في رعاية ذوى الهمم (3)



الندوة (1)



الندوة (2)



الندوة (3)



الندوة (4)



جانب من الندوة (1)



جانب من الندوة (2)



جانب من الندوة (3)



