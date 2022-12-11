5.3 % زيادة فى عـدد الآلات والمعــدات الزراعيــة عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الاحد نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2021 والتي تصدر كل عامين.

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي عدد الجرارات الزراعية 133.5 ألف جرار عـام 2021 مقابـــل 135.1 ألف جرار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.2٪،

وبلغ إجمالي عــدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى 1017.9ألف ماكينـة عام 2021 مقابل 1038.5ألف ماكينة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪. حيث بلغت عدد ماكينات الرى النقالى 760.8 ألف ماكينة بنسبة 74.7٪، بينما عدد ماكينات الرى الثابتة 257.1 ألف ماكينة بنسبة 25.3٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى.

وبلغ إجمالي عــدد ماكينات الــدراس 74.3 ألف ماكينـــة عـــام 2021 مقابـــل 73.6 ألف ماكينة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.0٪ حيث بلغـت عـدد ماكينات الـدراس بالقطاع الخاص 72.0 ألف ماكينة بنسبة 96.9٪. أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومى فبلغت 2.3 ألف ماكينة بنسبة 3.1٪ من إجمالي عدد ماكينات الدراس، وبلغ إجمالي عـــدد الآلات والمعــدات الزراعيــة الأخـــرى 314.7 ألف آلة عام 2021 مقابل 299.0 ألف آلة عام 2019 بنسـبة زيادة قدرها 5.3٪.