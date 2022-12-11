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مصرع شخص إثر الاصطدام بـ"أسانسير" في برج سكنى بالمنيا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:54 م
مصرع شخص إثر الاصطدام بـ"أسانسير" في برج سكنى بالمنيا أسانسير
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام  أسانسير برج سكني به أثناء نزوله من الأعلى، بمركز مغاغة شمالي المنيا، وتبين إصابته بجروح خطيرة بالرأس أودت بحياته.
 
تلقى اللواء أسامه عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغه بمصرع شخص في حادث أسانسير بأحد الأبراج السكنية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.
 
انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفي في العقد السادس من العمر، وأصيب بجروح بالغة في الرأس ويعاني من نزيف شديد، أسفر عن وفاته في الحال.
 
وأفادت  التحريات الأولية، أن المتوفي كان في زيارة لأحد أبناؤه، وتعرض لحادث اصطدام الأسانسير أثناء نزوله من الأعلى بعدما قام بفتح الباب بالخطأ، مما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية ، وتحررمحضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

مديرية الامن

برج سكنى

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اخبار المنيا

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