قوات الأمن الباكستانية تقتل 4 إرهابيين من داعش على الحدود الافغانية

وذكرت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية - في بيان أوردته صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأحد، أن جميع الإرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش وكانوا متورطين في أنشطة إرهابية وقتل مستهدف وهجمات بالقنابل اليدوية وتفجيرات بالقنابل وهجمات على قوات الأمن.

وأشار البيان إلى أن "المسلحين دخلوا إلى منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان، واشتبكت قوات الأمن الباكستانية معهم ليتمكنوا من قتلهم، وترددت أنباء حول تخطيط الإرهابيين الأربعة لهجمات بالقنابل على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية".

ومنذ تولي حكومة طالبان الحكم في أفغانستان، بعد انسحاب الولايات المتحدة ودول التحالف، كثف تنظيم داعش أنشطته الإرهابية الإقليمية، مما أثار قلق العديد من الدول في المنطقة والمجتمع الدولي.