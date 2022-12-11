اليوم السابع
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"فيها غرامة".. كيف يواجه القانون جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟

الأحد، 11 ديسمبر 2022 08:00 ص
"فيها غرامة".. كيف يواجه القانون جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟ حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تمتلئ ساحات محاكم الأسرة، بأعداد هائلة من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب الرؤية للأطفال، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة الحرمان من الرؤية.
 
واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول محامى، إن الحرمان من الرؤية هو أن يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.ونص القانون في مواده على العقوبه الآتية: 
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله.
 
 

الرؤيه

رؤية الاطفال

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اخبار الحوادث



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