فى 20 معلومة.. حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بأوقاف الأقصر خلال شهر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأنشطة شملت مايلي:-

1. اعتماد الأسبوع الثقافى الرابع بأوقاف الأقصر

2. عقد 4 ندوات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الثالث بأوقاف الأقصر

3. عقد عدد 29 درس من الدروس المنهجيه

4. عقد عدد 1284 جلسه بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل

5. عقد عدد 9 محاضرات تثقيفيه بالاشتراك مع قصر الثقافه

6. اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت

7. اعتماد عدد 15 خطيب مكافاه للعمل باوقاف الاقصر

8. عقد عدد 20 جلسة مجلس اقراء بمساجد المديريه

9. عقد عدد 48 درس بمساجد برنامج المنبر الثابت بمساجد المديريه

10. تسليم العمل لعدد 3 مفتشين جدد

11. فرش 5 مساجد بإجمالى 1020 متر سجاد وهى مسجد آل عقل بالديمقراط وعمر بن الخطاب بالكرنك والمشاكيح بالقرية والإمام على بقرية الدير والسوالم بالمريس

12. إصدار عدد 28 اخطار عقاب لبعض العاملين بالمديريه

13. تم إصدار عدد 4 بطاقه رعايه صحيه لبعض العاملين بالمديريه

14. إصدار عدد 33 قرار احاله للتقاعد لبعض العاملين بالمديريه

15. محو الجزاءات لعدد 160موظف بالمديريه

16. منح قرض حسن لعدد 10 موظفين بالمديريه

17. قيام المديريه باهداء محافظه الاقصر ممثله فى مديريه التضامن الاجتماعى عدد4 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الاضاحى والاطعام لتوزيعها على المستحقين من الاسر الاولى بالرعايه

18. توزيع عدد 90 موفر مياه على المساجد بمدينة الاقصر

19. افتتاح مسجد الرحمه بنجع القطر بالبعيرات بالقرنه يوم الجمعه الموافق 4/11/2022

20. العمل فى صيانة وترميم 11 مسجد بمدن وقرى المحافظة