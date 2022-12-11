ضبط المتهم بمضايقة سيدة بحلوان بعد تداول الواقعة عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً واقعة مضايقة إحدى السيدات.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى وأثناء توجه (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة) لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بنطاق محل إقامتها، تعرضت للمضايقة من أحد الأشخاص وفر هارباً.

باستدعاء السيدة سالفة الذكر والاستعلام منها عن الفيديو، أيدت استياءها من المنشور وناشره ورفضت السير فى الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

بفحـــص خــط سير المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبمواجهته أقر بإرتكابها علي النحو الوارد بمقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.