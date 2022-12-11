رفع 15 طن مخلفات وقمامة وإزالة حالة تعدي فى حملات بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة نصف قيراط بنجع ابوالحجاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم، والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية وتم رفع 15 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، وتمت كافة الأعمال تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز .

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والشارع العام بمدينة الطود برئاسة علي سيد صادق نائب رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن إقامة مباني وأسوار بالطوب الأبيض والطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة 1009 أمتار بمدينة الطود، حيث شارك في الحملة العميد عثمان صدقى مأمور مركز شرطة الأقصر، والرائد محمد عبد الباسط معاون أول مباحث مركز شرطة الأقصر، والنقيب حسن مطر رئيس نقطة شرطة العديسات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.