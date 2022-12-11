رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس اتحاد الطلاب ونائبه

الدقهليه شريف الديب

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الطالب على إسماعيل على رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمد عبد الحميد محمد نائب رئيس اتحاد الجامعة.

بحضور الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية، والمنسق العام لطلاب من أجل مصر، ووجه رئيس الجامعة التهنئة لرئيس الاتحاد ونائبه، مؤكدا أن إدارة الجامعة ستقدم لأعضاء الاتحاد كل صور الدعم والتسهيلات التي يتطلبها دورهم ومسئولياتهم، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل الطلاب والتعبير عنهم وعن احتياجاتهم ومشاكلهم ، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية والترفيهية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحادات بالكليات المختلفة للتدريب على مهارات القيادة ومهارات التواصل مع الطلاب، وطالبهم بالوقوف على كافة المشكلات المتعلقة بزملائهم الطلاب والعمل على حلها من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وأشاد محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات موجها الشكر إلى اللجنة المشرفة على إجراء الإنتخابات ، وأكد أن الانتخابات أجريت في جو من الشفافية والنزاهة مما يتيح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت.

وأضاف أن الجامعة تعمل دائما على تطويرالأنشطة الطلابية المختلفة من خلال أنشطة مبتكرة ورقمية فى ظل التطورات والحديثة والتحول الرقمى فى كافة الخدمات والأنشطة.