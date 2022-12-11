رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يقوم بزيارة الأولى من نوعها إلى باكستان

كتب أحمد جمعة

أجرى الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، زيارة هي الأولى من نوعها إلى جمهورية باكستان، حيث قام بجولة لعدد من الجامعات الدينية الباكستانية في بيشاور وإسلام أباد، وعدد من المدن المختلفة.

وأشار الدكتور يوسف عامر خلال الندوات التي شارك بها إلى سبل الفكر الإسلامي للارتقاء بالمجتمعات المسلمة، والعمل على الاهتمام بالعلم الشرعي والعلوم الأخرى على حد سواء، كما قدم نصائح عدة لطلاب المدارس والجامعات الباكستانية.

فيما أعرب علماء الدين الباكستاني وعدد من الطلاب عن امتنانهم الكبير لزيارة الدكتور يوسف عامر إلى باكستان، حيث ركز على إبداء أساسيات المفاهيم المتعلقة بالتسامح بين أبناء الوطن من مختلف المذاهب الدينية والأعراق، مؤكدا على أهمية اللحمة المجتمعية لإيجاد مجتمع آمن ومستقر على الصعيد الداخلي وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى أهمية الحوار الفكري المبني على أسس علمية سليمة مرتكزة على القرآن والسنة والفهم الصحيح لتفاسير القرآن والسنة.

فيما أبدى عدد من علماء ومشرفي ومديري الجامعات والمدارس الدينية الباكستانية ، ترحيبهم بالأفكار والإرشادات الفكرية التي عمل الدكتور يوسف على إيضاحها لمنتسبي المدارس والجامعات الدينية، واصفين تحرك الأزهر لإرساء مفاهيم التعايش بين أبناء الوطن، والدعوة إلى الفهم الصحيح للإسلام على أسس الوسطية الفكرية النابعة عن استيعاب تعاليم الدين الإسلامي، عمل هام وجاد يحدث فارقا كبيرا في المنهج الفكري لهذه المدارس.

وشارك رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ في عدد من الندوات التي عقدت في الجامعة العثمانية الواقعة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختون خواه، دار العلوم الحقانية في مدينة أكورا ختك، بالإضافة لندوات في جامعة دار الهدى الواقعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد وعدة جامعات أخرى.

يذكر أن الإعلام الباكستاني قد أبدى اهتماما كبيرا بزيارة الدكتور يوسف عامر، معتبرا هذا التحرك ذو أهمية خاصة في تعزيز السلام المجتمعي.



الدكتور يوسف عامر يلقي محاضرة فى باكستان



رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ في زيارة إلى باكستان



محاضرة للدكتور يوسف عامر فى باكستان



ندوة الدكتور يوسف عامر فى باكستان