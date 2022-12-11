اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة وزراء فرنسا تشيد بتأهل منتخب بلادها لنصف نهائى كأس العالم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:36 ص
رئيسة وزراء فرنسا تشيد بتأهل منتخب بلادها لنصف نهائى كأس العالم رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن
أ.ش.أ

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اشادت رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" بتأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على إنجلترا 2-1.

وقالت "بورن" - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الأحد، "إننا جميعا ندعم المنتخب الفرنسي في نصف النهائي في مباراته ضد المغرب مساء الأربعاء المقبل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد هنأ المنتخب الفرنسي بعد تأهله لنصف نهائي كأس العالم ، ونشر ، عبر حسابه بموقع "تويتر" ، صورة للاعبي المنتخب الفرنسي معلقا عليها بالقول: "خطوتان أخريان" في إشارة للفوز بالنصف النهائي ونهائي المونديال بقطر.

كما وجه ماكرون رسالة إلى الفريق المغربي قائلا : "احيي انتصارك التاريخي".

 


فرنسا

إليزابيث بورن

كأس العالم

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رئيسة وزراء فرنسا



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