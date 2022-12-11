حملات مكبرة بأحياء القاهرة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود حي الوايلي بقيادة اللواء خيري حسين بشوارع امتداد رمسيس، صبري، وأعلى كوبري غمرة، كما تم فتح الشوارع أمام حركة المرور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

كما شهد حي السيدة زينب برئاسة اللواء حاتم محمد، حملة أسفرت عن إزالة عدد ٢ كشك مخالف وغير مرخص بحرم الطريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، كما شهد حي عابدين برئاسة اللواء عادل توفيق حملة لرفع الإشغالات بشارع البستان، وتم فتح الطريق للمارة والسيارات.

وشهد حي غرب برئاسة محمد عثمان، حملة استهدفت رفع إشغالات المقاهي التي تفترش الأرصفة وتعيش سير المارة وذلك بشوارع عبد الحميد سعيد ومحمود بسيوني ومنطقة الزمالك، وكذلك رفع الإشغالات من موقف عيد المنعم رياض.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد حملة كبرى استهدفت رفع إشغالات المقاهي والمحلات التي تعيق سير المارة على الأرصفة بعمارات بيتشو وزهراء المعادي.