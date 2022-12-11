حكاية مشروعات كبرى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية بمطروح بتكلفة 1,3 مليار جنيه

كما تم بدء تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بمطروح، من خلال تمويل إيفاد، وبدء تنفيذ المشروع للعام الأول ضمن التمويل المقدر بـ 61 مليون دولار ، مع الإهتمام بالتعليم الزراعى وفتح فصل للزراعة المطرية،وفصل لتنمية المراعى ،وفصل لمكافحة الآفات وفصل لصناعات الحرف اليدوية والسجاد ، وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر.

كما تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة ( معمل التريكوجراما ) بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على استمرارية تشغيله، وصول توريد القمح لصومعة الشمامة بالحمام إلى أكثر من 30 ألف طن حتى اليوم وأكثر مما هو مستهدف مقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى 12,5 ألف طن فقطمع تأكيد أهمية دعم المزارعين بالتقاوي اللازمة ، العمل على توفير أجود أصناف تقاوى القمح عالية الإنتاجية والتي تجود زراعتها بمطروح تحت الظروف المطرية مما يساهم في رفع دخل المزارع وزيادة المساحات المنزرعه من القمح .

وفيما يخص المشروع الزراعي للشباب ـ جاء بمساحة 3 فدان وبئر لتجميع مياه الأمطار لعدد 160 شاب بتمويل من المحافظة ،وتسليم 70 فدان زراعى لشباب سيوة بمنطقة أبو شروف غرب سيوة.

وأخيرا تم اختيار أول 3 منتجات زراعية علي مستوي الجمهورية وتسجيلها كمؤشر جغرافي وهم التين السلطاني ، زيت الزيتون، عنب براني.