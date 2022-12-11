اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:03 م
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حكاية مشروعات كبرى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية بمطروح بتكلفة 1,3 مليار جنيه

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:58 م
حكاية مشروعات كبرى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية بمطروح بتكلفة 1,3 مليار جنيه مشروعات زراعية - أرشيفية
كتبت - جاكلين منير

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شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية كبرى خلال الثلاث سنوات الأخير، خاصة فى مجال الزراعـة، حيث جارى  تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة لتجميع المياه من المصارف، من خلال قناة ناقلة تستهدف زراعة ما يقرب من 100 ألف فداناً، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية  بتكلفة نحو 1,3 مليار جنيه على مرحلتين.

 كما تم بدء تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بمطروح، من خلال تمويل إيفاد، وبدء تنفيذ المشروع للعام الأول ضمن التمويل المقدر بـ 61 مليون دولار ، مع الإهتمام بالتعليم الزراعى وفتح فصل للزراعة المطرية،وفصل لتنمية المراعى ،وفصل لمكافحة الآفات وفصل  لصناعات الحرف اليدوية والسجاد ، وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر.

 

كما تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة ( معمل التريكوجراما ) بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على استمرارية تشغيله، وصول توريد القمح لصومعة الشمامة بالحمام إلى أكثر من 30  ألف طن حتى اليوم وأكثر مما هو مستهدف  مقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى 12,5 ألف طن فقطمع تأكيد أهمية دعم المزارعين بالتقاوي اللازمة ، العمل  على توفير أجود أصناف تقاوى القمح عالية الإنتاجية والتي تجود زراعتها بمطروح تحت الظروف المطرية مما يساهم في رفع دخل المزارع وزيادة المساحات المنزرعه من القمح .

وفيما يخص المشروع الزراعي  للشباب  ـ جاء بمساحة 3 فدان وبئر لتجميع مياه الأمطار لعدد 160 شاب بتمويل من المحافظة ،وتسليم 70 فدان زراعى لشباب سيوة  بمنطقة أبو شروف غرب سيوة.

 

وأخيرا تم اختيار أول 3 منتجات زراعية علي مستوي الجمهورية وتسجيلها كمؤشر جغرافي وهم التين السلطاني ، زيت الزيتون، عنب براني.

 

 



 

 


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مشروعات مطروح

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