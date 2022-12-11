اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:02 م
أكرم القصاص
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تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في مطروح بتكلفة 3,130 مليار جنيه

الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:57 م
تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى في مطروح بتكلفة 3,130 مليار جنيه مشروعات المياة و الصرف الصحى
كتبت - جاكلين منير

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شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية كبرى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث تم تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى  3,130 مليار جنيه..
 
وقد تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح الرميله 4 بطاقة إنتاجية 65 ألف م3/ يوم تتوسع إلى 130 ألف م3/ يوم بتكلفة مليار و 600 مليون جنية، محطة تحلية مياه البحر الرميلة (3) بطاقة إنتاجية 12 ألف م3/ يوم بتكلفة 110 مليون جنية و 6 مليون يورو (قرض نمساوي)، محطة تحلية مياه البحر سيدي براني بطاقة إنتاجية 2000 ألف م3/ يوم بتكلفة 75 مليون جنيه
 
و فى مجال المشروعات الخاصة بالصرف الصحى فقط تم تنفيذ مشروع صرف صحي مدينة الضبعة المتكامل بطاقة إنتاجية 14 ألف م3/ يوم بتكلفة 600 مليون جنية ،مشروع صرف صحي مدينة الحمام المتكامل بطاقة إنتاجية 4 آلاف م3/ يوم بتكلفة 421 مليون جنية ، مشروع صرف صحي مدينة سيوة المتكامل بطاقة أنتاجية 18 ألف م3/ يوم بتكلفة 989 مليون جنية ، صرف صحي مدينة مرسي مطروح (المرحلة الثالثة)  بتكلفة 966 مليون جنية ، توسعات محطة معالجة مدينة مرسي مطروح بطاقة قدرها 30 ألف م3/ يوم تتوسع إلى 60 ألف م3/ يوم بتكلفة 395 مليون جنية .
 
وجاءت مشروعات المحافظة المنتهية فى أعوام  2019 /2022 ، بتكلفة 52.324 مليون جنيه، وهى محطة رفع جبريل كيلو باترا ، رفع كفاءة محطة ام الرخم ، وصلات فرعية صرف صحى الضبعة، أعمال شنايش صرف مطر الضبعة ، إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي مرحلة ثانية ، مع استكمال شبكات غرب مطروح
 
وفى مجال الأوقاف ، تم إحلال وتجديد عدد ( 35) مسجد منهم 16 مسجد إحلال وتجديد جهود ذاتية وعدد 12 مسجد تمويل من وزارة الأوقاف أنشاء عدد 3 مساجد جهود ذاتية من الأهالي  وصيانة وترميم عدد 4  مساجد ، توفير عدد 12 ألف متر سجاد بتكلفة 2.3 مليون لفرش المساجد ،إنشاء المركز  الثقافي الإسلامي  لتدريب  الدعاة ، تم انشاء فرع  لدار الافتاء بمطروح
 
وفي المجال السياحى تم تطوير عدد من الشواطئ السياحية بالمحافظة  مع استقبال ما يزيد عن 10 مليون مصطاف خلال العاميين ، و تطوير قلعة شالى القديمة بسيوة.
 
محطات المياه
محطات المياه

مشروعات المياة و الصرف الصحى
مشروعات المياة و الصرف الصحى
 

مطروح

محافظة مطروح

مشروعات مطروح

مشروعات محافظة مطروح



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