اليوم السابع
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تبطين 580 كيلو متر من الترع بمحافظة بنى سويف.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:45 ص
تبطين 580 كيلو متر من الترع بمحافظة بنى سويف.. تعرف على التفاصيل اعمال تبطين الترع ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف انتظام العمل فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع داخل قرى ومراكز المحافظة.
 
وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من أعمال تبطين 577.2 كيلو مترا بتكلفة تزيد عن مليار و413 مليون جنيه ملايين و162 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.
 
وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.6 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 24 أكتوبر.
 
اعمال تبطين الترع ببنى سويف
اعمال تبطين الترع ببنى سويف

 

 


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