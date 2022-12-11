انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة تحت شعار "من كل بيت فى مصر" للموسم الثانى

كتبت فتحية الديب

انطلقت اليوم فاعليات مسابقة اوائل الطلبة تحت شعار " من كل بيت فى مصر "للموسم الثانى بإدارة عابدين التعليمية للمراحل الثلاثة" ابتدائى واعدادى وثانوي" فى إطار بروتوكول حزب مستقبل وطن مع وزارة التربية والتعليم وكانت الفعالية بحضور النائب خالد مصطفى أمين التعليم والبحث العلمى بالحزب بالقاهرة والنائب طاهر الأزهرى عضو مجلس النواب ونيازى مصطفى أمين القسم بالازبكية والدكتور مؤمن عز الدين، أمين القسم بعابدين والدكتورة سامية علام مدير إدارة عابدين وفى حضور مديرى المراحل التعليمية المختلفة وقيادات حزب مستقبل وطن.

وشهد اليوم الأول تنافس فريق مدرسة محمد فريد وفريق مدرسة الوحدة العربية ومدرسة قاسم أمين وكامل الكيلانى ومدرسة ثمره التوفيق ومدرسة فاطمة الزهراء وفاز فريق مدرسة محمد فريد بالمركز الاول وستشهد الأيام القادمة تنافس باقى المدارس للوصول إلى المركز النهائى.