اليوم السابع
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القوات المسلحة الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 08:52 ص
القوات المسلحة الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أنه خلال اليوم الماضي، تصدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لهجمات روسيا في مناطق نوفوسيليفسكي وأندرييفكا وتشيرفونوبوبفكا وجيتليفكا وسيريبريانسكي وبيلوهوريفكا بلوهانسك؛ إضافة إلى مناطق أخرى في إقليم دونيتسك.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت ثلاث ضربات صاروخية و 17 غارة جوية وأكثر من 60 هجوما عبر راجمات الصواريخ.
وأضاف البيان أنه لا يزال هناك تهديد بشن هجمات صاروخية على نظام الطاقة وأهداف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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