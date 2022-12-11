القبض على مستريح استولى على 20 مليون جنيه من مواطنين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث الأموال العامة بكفرالشيخ، برئاسة العميد محمد دومة رئيس مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم أول كفرالشيخ، متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة استثمارها فى البورصة مقابل أرباح شهرية.

وتعددت البلاغات أمام اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم أول كفرالشيخ، بالاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها فى البورصة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه قام بالاستيلاء على الأموال دون ردها لهم.

تبين أن المتهم قام بتحصيل مبالغ مالية قدرت بـ20 مليون جنيه من المواطنين، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس شركات، وشراء أراضي زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى وضع جزء من تلك الأموال فى البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وألقى القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.