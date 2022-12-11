اليوم السابع
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التعليم تنظم تدريبات لمعلمى الدراسات للصف الخامس الابتدائى الثلاثاء المقبل

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص
التعليم تنظم تدريبات لمعلمى الدراسات للصف الخامس الابتدائى الثلاثاء المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، يومى الثلاثاء والأربعاء 13 و14 ديسمبر الجارى، في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التدريبات استكمالا للتنمية المهنية للمعلمين ويتم التأكيد علي موجهي مادة الدراسات الاجتماعية بمتابعة التدريبات التي ستعقد من خلال شبكة الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية، علي أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الصباحية.
 
وكشفت الوزارة عن جدول التدريبات الخاصة بالمعلمين والموجهين بمادة الدراسات الاجتماعية، موضحة أنه يوم 
13 ديسمبر الجارى تعقد التدريبات من الساعة العاشرة صباحا إلي الساعة الثانية عشر ظهرا وتستهدف موجهي مادة الدراسات الاجتماعية، أما يوم 14 ديسمبر تبدأ التدريبات من الساعة العاشرة صباحا إلي الساعة الثانية عشر ظهرا تدريب معلمي مادة الدراسات الاجتماعية.

التربية والتعليم

تدريب المعلمين

تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى

اخبار التعليم



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