اليوم السابع
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الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة لـ2000 متر نتيجة الأتربة العالقة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 03:55 م
الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية على القاهرة لـ2000 متر نتيجة الأتربة العالقة أتربة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى إلى 2000 متر نتيجة الأتربة العالقة.
 
وكشفت هيئة الأرصاد: أنه يرجع ذلك نتيجة تأثرنا بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، ومن المتوقع أن تتحسن مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت.
 
ويشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.
 

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