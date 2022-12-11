اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق فى الغربية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:32 ص
إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق فى الغربية حادث - أرشيفية
الغربية فريق محافظات

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شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حادث تصادم شخص بسيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بالجسد، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
 
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخص صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، وذلك أثناء عبوره الطريق بشارع البحر بمدينة طنطا، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.
 
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله مستشفي المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم.
 

 


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