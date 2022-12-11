إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق فى الغربية

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخص صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، وذلك أثناء عبوره الطريق بشارع البحر بمدينة طنطا، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله مستشفي المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم.